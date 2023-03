Türkiyənin məşhur müğənnisi Sibel Canın tanınmış iş xanımı Ruhi Əliyevanın qonağı olub.

Metbuat.az yazır ki, bu barədə “Liatris Holdinq”in rəhbəri instaqram hesabında məlumat verib. Paylaşılan kadrlarda Ruhi Əliyeva Sibeli səhər yeməyinə dəvət edib onun üçün süfrə açıb.

Görüş S. Canın 8 mart tarixindəki Bakı konserti ərəfəsində baş tutub.

