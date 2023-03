Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Rusiya prezidenti Vladimir Putin və prezidentin uşaq hüquqları üzrə komissarı Mariya Lvova-Belovanın həbsinə order verib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, bu barədə məhkəmənin yaydığı məlumatda deyilir.

Sənəddə bildirilir ki, onlar “əhalinin (uşaqların) qanunsuz deportasiyası və əhalinin (uşaqların) Ukraynanın işğal olunmuş ərazilərindən Rusiya Federasiyasına qanunsuz köçürülməsindən ibarət hərbi cinayətlərdə” iştirak edə bilərlər.

