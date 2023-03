Polşa ölkənin şimal-şərqində Rusiyanın Kalininqrad vilayəti ilə sərhədə yaxın yerləşən 16-cı mexanikləşdirilmiş diviziya ilə birlikdə HIMARS raket sistemlərini yerləşdirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Polşanın milli müdafiə naziri Mariuş Blaşçak bildirib.

"Artıq bu il Amerikadan gətirilən 16-cı mexanikləşdirilmiş "HIMARS" batareyası xidmətə başlayacaq",- deyən Blaşçak əlavə edib ki, bu sistem 2019-cu ildə sifariş edilib.

