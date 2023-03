Səbuhi Xanlarov HƏBSDƏN ÇIXDI - İlk açıqlaması bu oldu / VİDEO

"TikTok" fenomeni Səbuhi Xanlarov həbsdən çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, həbsdən buraxılan kimi "TikTok"da canlı açan Səbuhi Xanlarov sosial şəbəkələrdə təhqirdən istifadə edənləri islah olmağa çağırıb.

O, bir daha "TikTok"a girməyəcəyini bəyan edib.

Qeyd edək ki, Səbuhi Xanlarov bir müddət əvvəl İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510-cu (xırda xuliqanlıq) maddəsi ilə ittiham olunaraq inzibati qaydada həbs edilib.

S.Xanlarovun həbs edilməsinə "TikTiok"un canlı yayımında "Daqqılı" ləqəbli Ziliş Cəfərovu təhqir etməsi səbəb olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.