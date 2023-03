Azərbaycanlı könüllü gənclər və ekoloqlar tərəfindən Laçın-Xankəndi yolunda təşkil olunan etiraz aksiyası 97 gündür davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, aksiya iştirakçılarının Laçın-Xankəndi yolunda fəallığı müşahidə olunur.

Etirazçılar səhər saatlarında Azərbaycanın Dövlət Himnini səsləndiriblər.

Şuşada hazırda az dumanlı hava şəraiti müşahidə olunur.

Hüquq-mühafizə orqanları bütün təhlükəsizlik tədbirləri yüksək səviyyədə təşkil edib.

