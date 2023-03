Tanınmış fotoqraf Asim Talıbov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun xəstəlik səbəbindən həyatını itirdiyi bildirilib.

Qeyd edək ki, Asim Talıbov uzun illər müxtəlif qurumlarda çalışıb. Azərbaycan Fotoqraflar Birliyinin təsisçilərindən olub.

