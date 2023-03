Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində Novruz bayramı şənliyi ilə əlaqədar təşkil olunan tədbirdə tələbələrin səsləndirdiyi mahnı tənqidlərə tuş gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkədə yayılan görüntülərdə tələbələrin kriminal avtoritet "Zobik Gəncinski" ləqəbli Ruslan Rzayevə həsr olunmuş mahnı səsləndirdikləri görülür.

Bu da sosial şəbəkələrdə insanlar tərəfindən kəskin tənqid olunub.

