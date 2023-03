İlham Əliyev: "Erməni havadarları bizə qarşı informasiya müharibəsi elan ediblər"

"Erməni havadarları bizə qarşı informasiya müharibəsi elan ediblər".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə martın 18-də Prezident İlham Əliyev Novruz bayramı münasibətilə Tərtər rayonunun Talış kəndində Azərbaycan xalqına müraciətində bildirib.

Dövlət başçısı deyib ki, Azərbaycan öz doğma torpaqlarını azad edəndən sonra bizə qarşı nə qədər ədalətsiz addımlar atılır, nə qədər çirkin əməllər törədilir.

İlham Əliyev vurğulayıb ki, erməni havadarları, Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə şərik olan ölkələr bizə qarşı informasiya müharibəsi elan ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.