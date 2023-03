Bakıda həbsxanada iki məhkum ölüb.

Merbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Penitensiar Xidmətin cəzaçəkmə müəssisələrində qeydə alınıb. Burada saxlanılanlar, məhkum Osmanov Hüseyn Əlhüseyn oğlu və Nurullayev İlkin Qabil oğlu dünyasını dəyişiblər.

Onların xəstəlik səbəbilə öldükləri deyilir.

