Sosial şəbəkələrdə hazırda həbsdə olan siyasi fəal Bəxtiyar Hacıyevin yazdığı iddia olunan ərizənin fotosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bəxtiyar Hacıyevin adından yazılan ərizə ölkə Prezidenti İlham Əliyevə ünvanlanıb. Mətndə Bəxtiyar Hacıyevin həbsdən azad olunmağı üçün Prezidentən kömək istədiyi aydın olur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.