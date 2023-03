Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və qızları Arzu Əliyeva martın 18-də Tərtər rayonunun Talış kəndində görülən işlərlə tanış olublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev, Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və Arzu Əliyeva səfər çərçivəsində kənd sakinləri ilə görüşüb söhbət ediblər.

Söhbət səmimi anlarla yadda qalıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik:

