Vəkillər Kollegiyasının üzvü, Bakı şəhəri 3 saylı Vəkil Bürosunun vəkili Kamran Musayev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə mərhumun yaxınları məlumat verib.

Qeyd edək ki, K.Musayev 16 ildən artıq vəkillik sahəsində çalışıb.

Allah rəhmət eləsin!

