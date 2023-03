İngiltərənin paytaxtı Londonda "UFC-286” turnirində yüngül çəkidə azərbaycanlı döyüşçü Rafael Fiziyev və ABŞ təmsilçisi Castin Geyci arasında gözlənilən döyüş baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, döyüş hakimlərin 3 raundun yekunundan sonra verdiyi qərara əsasən Castin Geycinin qələbəsi ilə başa çatıb.

ABŞ təmsilçisi bununla çempionluq uğrunda mübarizəni davam etdirmək imkanı əldə edib.

