Bu il Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının təşkilatçılığı ilə ölkəmizdə daha bir beynəlxalq tədbir keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, iyunun 17-də Dənizkənarı Milli Parkda Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr olunmuş gimnastika hamı üçün növü üzrə birinci beynəlxalq “Challenge” turniri təşkil ediləcək.

