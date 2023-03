“Barselona” “Real”ı belə məğlub etdi - VİDEO

İspaniya La Liqasında növbəti “El-Klassiko” oynanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 26-cı turda lider “Barselona” ondan 9 xal geri qalan 2-ci pillədəki “Real Madrid”i qəbul edib. Oyunun əvvəlində “Barselona” hesabda geri düşsə də, 45 və 90+2-ci dəqiqələrdə vurulan qollarla 2:1 hesablı qələbə qazanıb.

Bu nəticədən sonra turnir cədvəlindəki xallarını 68-ə yüksəldən “Barselona” liderliyini daha da möhkəmləndirib.

La Liqa – 26-cı tur.

“Barselona” - “Real” - 2:1

Qollar: Arauxo, 9 avtoqol (0:1), Roberto, 45 (1:1), Kessie, 90+2 (2:1)

