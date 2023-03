Pakistanın Bəlucistan əyalətində güclü yağışların səbəb olduğu daşqınlar nəticəsində azı 10 nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bazar günü gecə saatlarında Xuzdar, Zob və Avaran şəhərlərinə güclü yağış yağıb.

Ölənlər arasında iki uşaq və üç qadın var.

Bölgədəki binalara ziyan dəyib.

