Fevralın 6-da Türkiyənin Şanlıurfa və Adıyaman şəhərlərində baş vermiş sel fəlakəti nəticəsində ölənlərin sayı 20-yə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “TRT Haber” saytı bildirib.

Məlumata görə, su aparan ana və qızının axtarışları zamanı bir uşaq cəsədi aşkarlanıb. Hazırda onun kimliyi müəyyənləşdirilir.

Daha əvvəl bu rəqəm 19-a bərabər idi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.