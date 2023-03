"Demişdim, ayın 7-si, ya da 8-i öləcək, elə də oldu" - Zirəddin

“2017-ci ildə demişdim ki, Böyük Britaniya kraliçası 2018-ci ildə hər hansı bir ayın 7 və ya 8-də vəfat edəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri globalinfo.az-a açıqlamasında Rusiyada yaşayan azərbaycanlı klinik psixoloq, ekstrasens Zirəddin Rzayev verdiyi proqnozun doğru olması haqda danışarkən deyib.

O bildirib ki, kraliça onun dediyi tarixdə vəfat edib: “Düzdür, dediyim vaxtdan 5 il sonra dünyasını dəyişdi. Lakin mən demişdim ya ayın 7-si, ya da 8-i öləcək, elə də oldu. Onun o tarixdə öləcəyini mənə gizli bir səs demişdi”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.