Türkiyənin Şanlıurfa bölgəsində 43 yaşlı qadın adlığı güllə yarasından ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumata görə, qadının ölümünə səbəb 21 yaşlı qızının silahla oynaması olub. Bu zaman qəfildən ana güllə yarası olub.

43 yaşlı ana xəstəxanaya çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.