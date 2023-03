Sabah Ramazanın ilk günündür - İmsak və iftar vaxtı

Sabah Ramazan ayının ilk günüdür.

Metbuat.az Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin rəsmi saytına istinadən imsak və iftar vaxtlarını təqdim edir:

İmsak vaxtı - 05:14

İftar vaxtı - 19:09

İlk günün duası:

Allahumməc-əl siyami fihi siyaməs-saiminə və qiyami fihi qiyaməl-qaimin. Və nəbbihni fihi ən növmətil-ğafilin. Vəhəb li cürmi fihi ya ilahəl-aləmin. Və-fu ənni ya afiyən ənil-mücrimin.

Tərcüməsi:

İlahi, bu ayda tutduğum orucu həqiqi oruc tutanların orucundan, gecələr oyaq qalmaqla etdiyim ibadətləri əsil gecə ibadətçilərinin ibadətindən qərar ver. Məni bu ayda qafillərin getdiyi yuxudan uzaq et. Bu ayda günahlarımdan keç, ey aləmlərin tanrısı. Məni bağışla, ey günahkarları bağışlayan!

