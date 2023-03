Aprel ayında həftəsonları ilə birlikdə 12 gün iş olmayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, aprel ayının 21,22-i Ramazan bayramı qeyd olunacaq.

2023-сü ildə həftələrarası istirahət günlərinin iş günləri hesab olunmayan bayram günləri ilə üst-üstə düşməsi ilə əlaqədar olaraq beşgünlük iş həftəsində 24 aprel də istirahət günüdür.

Beləliklə, bayram, şənbə və bazar günləri daxil olmaqla 12 gün - 1,2, 8,9, 15,16, 22, 23, 24, 29, 30 aprel tarixlərində qeyri-iş günü olacaq.

