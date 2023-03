Fransa valideynlərə uşaqların fotosunu sosial şəbəkədə paylaşmağı qadağan etməyə hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fransa parlamenti artıq bu barədə qərar qəbul edib.

Bildirilib ki, uşaqların təhlükəsizliyi üçün bu addım atılır.

