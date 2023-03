Azərbaycanda heyvana qarşı qeyr-insani davranış qeydə alınıb.

Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, göndərilən video Gəncə-Şəmkir yolunda çəkilib.

Videodan da göründüyü kimi iti avtomobilin arxasına bağlayıblar və sürüyürlər.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

