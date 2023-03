Aktyor Cavidan Kəsəmənli evlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, toy ötən gün baş tutub. Mərasimdən olan görüntülər sosial mediada yayılıb.

Qeyd edək ki, Cavidan mərhum şair Nüsrət Kəsəmənlinin nəvəsidir.

