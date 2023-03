Polşanın Varmia-Mazuriya Voyevodalığında camaat sərxoş olduğunu gördükləri rahibi dəfn mərasimindən qovub.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, dəfn mərasiminə yığışan insalar uzun müddət rahibi gözləyiblər. O, mərasimə gəlib, lakin ayaq üstə zorla dayanıb.

Mərasimdə iştirak edən insanlar rahibin sərxoş olduğunu bildikdən sonra şikayət ediblər. Sərxoş rahib yepiskop tərəfindən işdən çıxarılıb.

