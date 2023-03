Azərbaycanın İrandakı səfiri Əli Əlizadə Qarabağda hərbi yüklərin qanunsuz daşınmasına münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, diplomat bu barədə özünün tviter hesabında paylaşım edib:

“Erməni separatçıları tərəfindən Xankəndidə hərbi yüklərin qanunsuz qaçaqmalçılığı ilə bağlı daha bir fakt. Bütün günü Laçın-Xankəndi yolunda keçirilən dinc ekoaksiyaya münasibət bildirən xarici nümayəndələr niyə bu qanunsuzluğa susurlar? Hərəkət etmək vaxtıdır!”, - deyə diplomat qeyd edib.

