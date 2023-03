Bu gün Parisdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının İnsan hüquqları üzrə alt-komitəsinin iclası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasda AŞPA İnsan hüquqları üzrə alt-komitəsinin sədri seçilib.

Belə ki, iclasda Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatı Kamal Cəfərov AŞPA İnsan hüquqları üzrə alt-komitəsinin sədri seçilib.

