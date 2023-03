Fransada pensiya yaşının 64-ə yüksəldilməsi təklifinə qarşı ölkə daxilində keçirilən nümayişlərdə saxlanılanların sayı 243-ə yüksəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aksiyalar zamanı çəkilən bu görüntülər ölkə gündəmini qarışdırıb.

Şəhərdə baş verənlərə səssiz qalan onlarla insanın yeməklərini yeməyə davam etdiyi anlar mobil telefon kamerası ilə saniyə-saniyə lentə alınıb.

Sözügedən görüntülər sosial mediada da geniş müzakirələrə səbəb olub.

