İran xarici işlər nazirinin müavini Əli Bağeri Kəni İrəvana səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryanla görüşüb.

Qriqoryan İran XİN rəsmisinə Azərbaycan sərhədi və Qarabağ ətrafındakı vəziyyət barədə məlumat verib.

