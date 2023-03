Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Saray qəsəbəsi ərazisində baş verən dəhşətli qəzada əməkdar mədəniyyət işçisi, prodüser və rejissor Oqtay Əliyev dünyasını dəyişib, onun xanımı, əməkdar artist Dilarə Əliyeva və xalq artisti Mehriban Zəki isə xəsarət alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Dilarə Əliyeva verilişlərin birində Oqtay Əliyev haqqında dediyi sözlər sosial mediada gündəm olub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

