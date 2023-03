ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi (FED) əsas faiz dərəcəsini 0,25 faiz artırıb.

Metbuat.az FED-in saytında istinadən xəbər verir ki, indi bu göstərici 4,75-5%-ə qədərdir.

Qeyd edək ki, qurumun uçot dərəcəsini 25 bənd artırmaq qərarı bazar gözləntilərinə uyğundur.

Bildirilir ki, qərar qəbul edilərkən daxili bazardakı müxtəlif amillər, həmçinin inflyasiyanın səviyyəsi və pul siyasətinin ümumi sərtləşdirilməsi nəzərə alınıb.

