Dollarla bağlı gözlənilməz proqnoz verildi

Dollar üzərində qurulan qlobal borc piramidası istər-istəməz çökəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, belə bir proqnozu tanınmış rusiyalı iqtisadçı Valentin Katasonov səsləndirib.

Onun fikrincə, qlobal maliyyə sistemi indiki formada artıq həyat qabiliyyətli deyil və tezliklə köklü şəkildə dəyişdirilməlidir. İqtisadçı hesab edir ki, əsas yeniliklərdən biri uzun əsrlər boyu qızıl olan köhnə vahid dəyər ölçüsünə qayıtmaq ola bilər. Mütəxəssisin fikrincə, uzun müddətə pul yığmaq istəyən hər kəs onu almalıdır. Katasonovun sözlərinə görə, yaxın illərdə bu qiymətli metal mütləq istinad aktivi kimi əvvəlki statusunu və dəyərini bərpa edəcək. Mütəxəssisin hesablamalarına görə, bu, ABŞ dolları dünyanın əsas ehtiyat valyutası olmaqdan çıxdıqdan dərhal sonra baş verəcək. Bütün ölkələrin mərkəzi bankları onu qızıl ehtiyatlarının strukturundan çıxarmağa başlayacaqlar.

“Dollarla birlikdə dövlətlərin pul hakimiyyəti yenidən qızıl almağa başlayacaq. Beləliklə, onun qiyməti yaxın tarixi perspektivdə yalnız artacaq”, - ekspert vurğulayıb.

Bununla əlaqədar o, bütün ruslara artıq qiymətli metalı ya sikkələrdə, ya zərgərlik məmulatlarında, ya da külçələrdə yığmağa başlamağı tövsiyə edib.

