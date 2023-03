Oqtay Əliyevlə vida mərasimi keçirilir - VİDEO

Azərbaycanın əməkdar mədəniyyət işçisi, tanınmış televiziya prodüseri, rejissoru Oqtay Əliyevlə vida mərasimi başlayıb. Sənətçi ilə vida mərasimində mərhumun yaxınları, sənət dostları, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edirlər.

Qeyd edək ki, Oqtay Əliyev Abşeronun Mehdiabad qəbiristanlığında dəfn ediləcək.

Xatırladaq ki, dünən O.Əliyevin idarə etdiyi "Lexus” markalı avtomobil yolun hərəkət hissəsindən çıxaraq aşıb. Hadisə nəticəsində avtomobildə olan Xalq artisti Mehriban Zəki yaralanıb, Əməkdar artist, tanınmış aktrisa Dilarə Əliyeva isə yüngül xəsarətlər alıb.

Baku TV-nin mərhumla vida mərasimindən canlı yayımını təqdim edirik:

