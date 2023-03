Əməkdar mədəniyyət işçisi Oqtay Əliyevin dəfn yeri dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, "Qurd qapısı" qəbiristanlığında dəfn olunacaq. Xatırladaq ki, dünən axşam saatlarında Oqtay Əliyevin Mehdiabaddakı ailə qəbiristanlığında dəfn olunacağı deyilmişdi.

Qeyd edək ki, dünən Saray yolunda baş vermiş qəzada Əməkdar mədəniyyət işçisi Oqtay Əliyev vəfat edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.