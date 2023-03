Əməkdar artist,aktrisa və teleaparıcı Dilarə Əliyeva faciəli şəkildə dünyasını dəyişən ərinin yas mərasimində huşunu itirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, oxu24.com-un yas mərasimində iştirak edən müxbirinin sözlərinə görə, Dilarə Əliyevanın bir gündə bir neçə dəfə halı pisləşib. Onun üstünə bir neçə təcili yardım çağırılıb.

