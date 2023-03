Dilarə Əliyeva həyat yoldaşı ilə vidalaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən gün Saray qəsəbəsində dəhşətli qəzada Oqtay Əliyevin idarə etdiyi "Toyota Lexus” markalı avtomobil yolun hərəkət hissəsindən çıxaraq aşıb və hadisə nəticəsində Oqtay Əliyev vəfat edib.

Hadisədən şok keçirən həyat yoldaşı Dilarə Əliyeva Oqtay Əliyevin məzarı üstə onunla vidalaşıb. / Azxeber.com

