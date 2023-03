"Paşinyanın təcavüzkar ritorikası Ermənistanın bölgədə sülhdə maraqlı olmadığını göstərir"

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Azərbaycana qarşı səsləndirdiyi tamamilə əsassız iddialarını pisləyir və rədd edirik.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan hökumətin iclası zamanı ölkəmizə qarşı səsləndirdiyi növbəti əsassız iddialarla bağlı yerli medianın suallarını cavablandırarkən bildirib.

"Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hədə olan və Ermənistanın üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəlikləri heçə sayan Ermənistan rəhbərliyinin təcavüzkar ritorikası Ermənistanın bölgədə sülhdə maraqlı olmadığını göstərir", - deyə mətbuat katibi qeyd edib.

