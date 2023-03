Bakıda baha qiymətə mobil nömrə satılır.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə elan saytlarından birində məlumat yerləşdirilib. Bildirilir ki, (010) 201-00-00 nömrəsi satışa çıxarılıb. Mobil nömrəyə nə az, nə çox 50 min manat qiymət qoyulub.

Nömrə hazırda Bakı şəhərindədir.

