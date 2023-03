Fransada etirazlarda 457 nəfər həbs edilib

Fransada keçirilən etiraz aksiyalarında indiyə kimi 457 nəfər həbs edilib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən məlumat verir ki, baş verən toqquşmalarda 441 polis əməkdaşı yaralanıb.

Aksiya iştirakçıları ilə toqquşmalarda hüquq-mühafizə orqanlarının 441 əməkdaşı yaralanıb.

Qeyd edək ki, martın 16-da Fransa Senatının yuxarı palatası pensiya islahatları barədə qanun layihəsini dəstəkləyib. Lakin Milli Assambleyada səs çoxluğuna əmin olmayan Fransa hökuməti səsvermədən yan keçərək islahat qanununu qəbul edib.

