Türkiyənin daxili işlər naziri Süleyman Soylunun səhhətində problemlər yaranıb.

Metbuat.az “CNN Türk”ə istinadən xəbər verir ki, bir müddətdir bel ağrılarından əziyyət çəkən nazirin ağrıları daha da artıb.

S.Soylunun yaxın günlərdə əməliyyat olunacağı və bir müddət istirahət edəcəyi bildirilib.

