Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin əslən azərbaycanlı hərbçisi Ziya Abdullayev vəfat edib.

Metbuat.az modern.az-a istinadən xəbər verir ki, polkovnik-leytenant Ziya Abdullayev beynində olan xəstəlikdən həyatını itirib.



Hərbi qulluqçu xəstəliklə bağlı bir neçə dəfə əməliyyat olunsa da, müsbət nəticə almayıb. Həmyerlimiz bu gün Xarkovda dəfn edilib.



Qeyd edək ki, Ukrayna ordusunun hərbi qulluqçusu əslən Naxçıvandan olub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.