Bakının Nərimanov rayonunda yerləşən bir binanın sakinləri liftdən narazılıq edirlər.

Lakin onların narazılığının səbəbi liftin işləməməsi deyil, yalnız bir mənzilə xidmət etməsidir.

Sakinlər hesab edir ki, həmin mənzilin sahibi lifti mənimsəyib.

Daha ətraflı BAKU TV-nin süjetində:

