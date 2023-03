“Bavariya" baş məşqçisi Yulian Nagelsmannı istefaya göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Məlumata görə, 35 yaşlı Nagelsmanı baş məşqçi postunda 49 yaşlı Tomas Tuxel əvəz edəcək. Tuxel 30 iyun 2025-ci il tarixinədək müqavilə imzalayıb və 27 mart bazar ertəsi ilk dəfə komanda məşqini keçirəcək.

