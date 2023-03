ABŞ qırıcıları İranın hərbi bazalarına zərbələr endirdi

ABŞ Hərbi Hava Qüvvələri F-16 qırıcıları ilə Suriyadakı İran hərbi bazalarına zərbələr endirib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu, İran istehsallı olan pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) Yaxın Şərqdəki ABŞ hərbi bazalarına hücumuna cavabdır.

Qeyd edək ki, martın 23-də ABŞ-ın Suriyanın şimal-şərqindəki bazası raket hücumuna məruz qalıb.

Xatırladaq ki, daha əvvəl ABŞ Silahlı Qüvvələri İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (İran Silahlı Qüvvələrinin elit bölmələri) Suriyadakı obyektlərinə bir sıra hava zərbələri endirib.

ABŞ Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətinin məlumatına görə, martın 23-də Birləşmiş Ştatların rəhbərlik etdiyi beynəlxalq antiterror koalisiyasının Suriyanın şimal-şərqindəki bazasına PUA hücumu nəticəsində bir amerikalı müqaviləli hərbçi ölüb, beş hərbi qulluqçu və bir amerikalı müqaviləli hərbçi yaralanıb.

