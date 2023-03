Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüşdə iki ölkə arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılması və Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı vəziyyət müzakirə edilib.

