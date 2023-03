Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişellə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ş.Mişel tviterdə hesabında yazıb. O, Ermənistanın hökumət başçısı ilə regiondakı son durumu müzakirə etdiyini bildirib.

Aİ Şurasının Prezidenti Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin təmin edilməsinə kömək etməyə hazır olduğunu vurğulayıb.

