AVRO-2024-ün seçmə mərhələsinin birinci turunun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, D qrupunda yer alan Türkiyə millisi İrəvanda Ermənistanla qarşılaşıb. İlk yarıda hesabda geri düşməsinə baxmayaraq, Türkiyə Orkun Kökçü və Kerem Aktürkoğlunun qolları ilə rəqibinə qalib gəlib.

Ermənistan - Türkiyə 1:2

Qollar: Ozan Kabak 10 (avtoqol) - Orkun Kökçü 34, Kerem Aktüroğlu 63

