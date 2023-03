Ötən gün baş tutan Ermənistan-Türkiyə matçında Ozan Kabakın vurduğu avtoqol iki yığma arasında keçirilən matçlarda tarixi önəm daşıyır.

Metbuat.az globalinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, bu, Ermənistanın futbol tarixində Türkiyə millisinin qapısına vurduğu ilk qol kimi qeydə alınıb.

Daha əvvəl keçirilən qarşılaşmalarda Türkiyə millisi qol buraxmadan qalib gəlmişdi.

Qeyd edək ki, ötən gün keçirilən matç Türkiyə millisinin 1-2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

