“Qalatasaray”ın hücumçusu Mauro İkardi Bakıdan paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İnstaqram hesabından paylaşım edən futbolçu videoya, “Sabahın xeyir, Bakı”, - sözlərini yazıb.

Qeyd edək ki, bu gün 20:00-da Bakı Olimpiya Stadionunda “Qarabağ” və “Qalatasaray” arasında xeyriyyə oyunu keçiriləcək.

