“Qarabağ”ın prezidenti Tahir Gözel qardaşlıq oyunu üçün Bakıya gələn “Qalatasaray”ın prezidenti Dursun Özbeklə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Qarabağ” klubu məlumat yayıb.

Bildirilib ki, görüş zamanı klub prezidentləri bu oyunun əhəmiyyətindən söz açıblar.

Daha sonra onlar Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər.

